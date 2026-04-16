Haberler

Avokado ve mango arasına gizlenen uyuşturucular yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa'dan Türkiye'ye yapılan uyuşturucu sevkiyatı, Vidin-Kalafat Tuna Köprüsü'nde gerçekleştirilen dikkatli denetimle engellendi. Meyve yüklü bir kamyonda yapılan aramada toplamda 5 kilo 763 gram esrar ve 1 kilo 74 gram kokain bulundu. Sürücü gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

Avrupa'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı girişimi, sınırda dikkatli denetim sayesinde engellendi. 14 Nisan 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında Vidin-Kalafat Tuna Köprüsü 2'de gerçekleştirilen kontrollerde, meyve yüklü bir kamyon detaylı incelemeye alındı.

Hollanda'dan Türkiye'ye gitmekte olan Türk plakalı kamyonun evraklarında yükün avokado ve mango olduğu belirtildi. Ancak gümrük memurlarının sürücü kabininde yaptığı fiziki aramada şüpheli bölmeler tespit edildi.

Kabin içinde uyuşturucu bulundu

Yapılan incelemede, kabin içerisindeki doğal boşluklara gizlenmiş halde 11 paket halinde toplam 5 kilo 763 gram esrar ile 1 kilo 74 gram kokain ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı

Olayla ilgili olarak Türkiye vatandaşı E.B. hakkında, yüksek riskli uyuşturucu maddeyi izinsiz şekilde sınırdan geçirmeye teşebbüs suçundan soruşturma başlatıldı. Şüphelinin 72 saate kadar gözaltında tutulduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Soruşturma, Vidin Bölge Savcılığı gözetiminde devam ediyor. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

