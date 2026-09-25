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Türkiye ve Nahçıvan heyetleri Iğdır'da mutat toplantıda sınır güvenliğini görüştü

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Türkiye ve Nahçıvan heyetleri Iğdır'da mutat toplantıda sınır güvenliğini görüştü
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Türkiye ve Nahçıvan heyetleri, Mutat Toplantı kapsamında sınır güvenliği gündemiyle Iğdır'da bir araya geldi. Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar ve Tümgeneral Behmen Babayev başkanlığındaki görüşmelerde müşterek sınır hattındaki güvenlik konuları ele alındı.

Türkiye ve Nahçıvan heyetleri, sınır güvenliği gündemiyle Iğdır'da bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Iğdır Hudut Komiserliği ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Hudut Komiserliği heyetleri, Mutat Toplantı kapsamında Iğdır'da bir araya geldi. Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar'ın başkanlığındaki Türkiye Cumhuriyeti heyeti ile Tümgeneral Behmen Babayev'in başkanlığındaki Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyeti arasında gerçekleştirilen toplantıda, iki ülkenin müşterek sınır hattındaki güvenlik konuları ele alındı. Toplantıda, sınır güvenliğinin sağlanması, mevcut uygulamalar ve gündemde bulunan diğer konular karşılıklı olarak değerlendirildi.

Türkiye ile Nahçıvan arasındaki sınır hattında güvenlik ve koordinasyonun ele alındığı toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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