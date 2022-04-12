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Türkeli'de üç katlı evde yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Türkeli'de üç katlı evde yangın çıktı

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yeşiloba köyünde üç katlı bir evde yangın çıktı.

TÜRKELİ, SİNOP (İHA) - Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yeşiloba köyünde üç katlı bir evde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşiloba köyü Merkez Mahallesi'nde, Murat Avcı'ya ait üç katlı evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının çevredeki vatandaşlar tarafından bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle evde maddi zarar oluştu. - SİNOP

Türkeli'de üç katlı evde yangın çıktı

Türkeli'de üç katlı evde yangın çıktı

Türkeli'de üç katlı evde yangın çıktı

Türkeli'de üç katlı evde yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Murat Avcı, Türkeli, Yangın, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

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