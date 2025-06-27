Türk Kara Kuvvetlerinin 2234'üncü kuruluş yıldönümü

Türk Kara Kuvvetlerinin 2234'üncü kuruluş yıldönümü
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin en köklü unsurlarından biri olan Kara Kuvvetlerinin 2234'üncü kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en köklü unsurlarından biri olan Kara Kuvvetlerinin 2234'üncü kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Şehit ve gazi yakınları Kara Kuvvetlerinin, mazisiyle milletin vakarını, bugünüyle devletin gücünü, geleceğiyle bağımsızlık idealini taşımaya devam ettiğini dile getirdi.

Kökleri Mete Han'a, bilfiil teşkilatlanması M.Ö. 209 yılına dayanan Türk Kara Kuvvetleri; binlerce yıllık şanlı geçmişi, nice zaferlerle dolu tarihi ve milletine duyduğu sarsılmaz sadakatiyle, sadece Türkiye'nin değil tüm mazlum coğrafyaların da umudu ve güvencesi olmaya devam ediyor. Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıldönümünde bir açıklama yapan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, bugün bu kutlu ocağın başında, vakarından ve ehliyetinden asla taviz vermeyen bir komutan olan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun olduğunu söyledi. Gündüz, "Komutanımız; devletine sadakati, milletine bağlılığı, personeline duyduğu güvenle örnek bir asker, bir devlet adamıdır.

Kara Kuvvetlerimiz kurulduğu günden bugüne değin binlerce ve yüzbinlerce şehit ve gazi vermiş olup; milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Bu anlamlı günde biz şehit ve gazi ailelerine de yer veren Kara Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na müteşekkiriz. Her zaman şehit ve gazilerimize, ailelerine değer veren komutanımıza minnettarız. Gerek iç güvenlikte, gerek sınır ötesinde yürütülen operasyonlarda; gerekse NATO başta olmak üzere uluslararası sorumluluklarda Türk Kara Kuvvetleri'nin disiplinli duruşu, caydırıcı gücü ve üstün başarısı açıkça ortadadır. Askeri bir güçten öte, bir milletin vakarını temsil eden Kara Kuvvetlerimiz, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun liderliğinde çağın gereklerine uygun donanımıyla daha da güçlenmekte; vatan toprağını canı pahasına savunma kararlılığını kararlılıkla sürdürmektedir. Başta Kara Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere, bütün kahraman Mehmetçiklerimizi saygı ve minnetle selamlıyoruz. Bu millet size minnettardır. Nice yüzyıllara, nice zaferlere, Kara Kuvvetlerimizin gücü daim olsun. Türk Kara Kuvvetlerimizin 2234'üncü kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Aziz milletimizin bağımsızlığı devletimizin bekası için büyük fedakarlıklar yapan Türk Kara Kuvvetlerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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