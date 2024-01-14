Üye Girişi
Haberler

Türk Kamoratunun Kaybolduğu Gemi Aranıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Rusya'nın Novorossiysk limanından İskenderun limanına giden Malta bandıralı ticari gemide kaybolan Türk kamoratunun arama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.

Rusya'nın Novorossiysk limanından 23 mürettebatıyla İskenderun limanına giden Malta bandıralı ticari gemide bulunan ve Bartın açıklarında kaybolduğu ihbar edilen Türk kamoratu arama çalışmaları sürüyor. Sahil güvenliğe ait uçak ve botlarla Karadeniz'de aranan kayıp personelden 2 gündür hiçbir iz bulunamadı.

11 Ocak'ta Rusya'nın Novorossiysk limanından 23 mürettebatıyla İskenderun limanına gitmek üzere hareket eden Malta bandıralı PS Valetta isimli ticari gemide kamarot olarak çalışan M.Ş.'nin (26) 12 Ocak tarihinde kayıp olduğu ihbar edilmişti. Türk sularında kaybolduğu ihbar edilen Türk gemicinin bulunması için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Suya düştüğü tahmin edilen denizcinin bulunması için Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı tarafından Bartın ve Zonguldak illeri arasındaki 3 bin 720 kilometrekarelik deniz sahasında arama çalışması başlatılmıştı. Olumsuz hava şartlarına rağmen 2 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve 30 personel ile arama çalışmaları yürütülüyor. Havadan uçak yardımıyla, denizden ise botlarla belirlenen aranda tarama yapılırken, zaman zaman belirlenen alanlarda dalgıçlarla su altı taranıyor. Yürütülen yoğun çalışmalara rağmen kayıp denizci M.Ş'ye ait herhangi bir ize rastlanılamadığı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Novorossiysk İskenderun Rusya Denizcilik Kaza 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United - Tottenham maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Manchester United - Tottenham maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Manchester United - Tottenham maçı CANLI izle! Manchester United - Tottenham maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI izle! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Ahmet Türk siyaseti bıraktı mı, adaylıktan neden çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Afrika Kupası nerede oynanacak? Afrika Uluslar Kupası hangi ülkede, şehirde oynanacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Everton - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Everton - Aston Villa maçı nereden izlenir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! E okul çöktü mü SON DAKİKA! E okula neden girilmiyor? 14 Ocak E okul neden açılmıyor, kapandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title