Türk bayrağını yakan şüpheli hakkında "milli değerlere yönelik bilinçlendirme eğitimi" kararı

Sosyal medya hesabından Türk bayrağını yaktığı anları paylaşan ve gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli hakkında 'Milli değerlere yönelik bilinçlendirme eğitimi' alması yönünde karar verildi.

Sosyal medya hesabından, arkadaşlarıyla görüntülü konuşan 15 yaşındaki kız, Türk bayrağını çakmakla yaktığı anları kayda aldı. O anları izleyen diğer kullanıcılar duruma tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti.

Şüpheli hakkında dikkat çeken karar

Ekiplerce kimliği tespit edilen şüpheli İ.N.B. (15) gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan İ.N.B. hakkında 8 hafta boyunca haftada 2 gün "Milli değerlere yönelik bilinçlendirme eğitimi" alması yönünde karar verildi. - İSTANBUL

