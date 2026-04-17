Türk bayrağını yakan şüpheli hakkında "milli değerlere yönelik bilinçlendirme eğitimi" kararı

Güncelleme:
Sosyal medya üzerinden Türk bayrağını yakan 15 yaşındaki İ.N.B. hakkında, adli kontrol tedbiri olarak 8 hafta boyunca haftada 2 gün 'Milli değerlere yönelik bilinçlendirme eğitimi' alması kararlaştırıldı.

Sosyal medya hesabından, arkadaşlarıyla görüntülü konuşan 15 yaşındaki kız, Türk bayrağını çakmakla yaktığı anları kayda aldı. O anları izleyen diğer kullanıcılar duruma tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti.

Şüpheli hakkında dikkat çeken karar

Ekiplerce kimliği tespit edilen şüpheli İ.N.B. (15) gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan İ.N.B. hakkında 8 hafta boyunca haftada 2 gün "Milli değerlere yönelik bilinçlendirme eğitimi" alması yönünde karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

