Iğdır'da bayrağa yönelik olayda 1 tutuklama

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Türk bayrağını çöpe atan B.G. isimli kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından yapılan ihbarla harekete geçen polis, şüpheliyi yakaladı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 20 Ocak akşamı Türk bayrağını çöpe atan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 20 Ocak akşamı saat 21.30 sıralarında bir evin balkonunda asılı bulunan Türk bayrağının kimliği belirsiz bir kişi tarafından alınıp sokağa atıldığı yönünde yapılan ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen B.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.G., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR

