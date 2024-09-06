Türk aktivist İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldü

işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protestoya katılan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerlerinin gerçek mermi ile başından vurulması sonucu hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protestoya katılan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerleri tarafından gerçek mermi ile başından vurulduğunu duyurdu. WAFA'nın haberine göre, Rafiada hastanesine kaldırılan ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nablus'taki Rafiada Hastanesi Müdürü Fouad Nafaa konuya ilişkin açıklamasında, aktivist kadının başından yaralandığını ve hastaneye getirildiğinde durumunun kritik olduğunu söyledi.

İsrail ordusu, olaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyururken ABD tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. - BATI ŞERİA