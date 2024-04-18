Tunceli'de terör örgütüne yönelik operasyonda 8 sığınak ve EYP düzenekleri ele geçirildi

TUNCELİ (İHA) – Tunceli'de terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 sığınak, EYP düzenekleri ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 17 Nisanda Hozat ilçesi Atnalı Anabarınma Alanı Kuru Dere Mahallesi, Kurt Tepeleri, Beşik Tepe, Meteris Tepe ve Tahar Çayı bölgelerinde Şehit Savcı Murat Uzun operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 8 sığınak tespit edildi. Yapılan aramalarda 3 adet EYP düzeneği, 9 adet pil bloğu, 5 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp, 2 adet akü, çok sayıda teknik ve yaşam malzemesi, ele geçirildi. - TUNCELİ