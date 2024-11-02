Turhal-Zile Yolunda Otomobil Takla Attı, Sürücü Hafif Yaralandı

Turhal- Zile yolunda takla atan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Saat 17.00 sıralarında Turhal- Zile yolunda meydana gelen kazada bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İddiaya göre, H.B. (39) yönetimindeki 44 AY 102 plakalı Citroen marka araç, Zile istikametine doğru seyir halindeyken yolun sağında bulunan toprak yığınına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobilin sürücüsü H.B., kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT