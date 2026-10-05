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Turhal Şeker Fabrikası'nda kireç ocağı gazından etkilenen 26 işçi tedaviye alındı

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Turhal Şeker Fabrikası'nda kireç ocağı gazından etkilenen 26 işçi tedaviye alındı
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Tokat'ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasında kireç ocağı çalışması sırasında gazdan etkilenen 26 işçi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır bir işçi Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi; fabrika müdürü sızıntı veya patlama iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan şeker fabrikasında kireç ocağında yapılan çalışma sırasında gazdan etkilenen 26 işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Kayseri Şeker'e bağlı Turhal Şeker Fabrikası'nda meydana geldi. Fabrikadaki kireç ocağında yürütülen çalışma sırasında rüzgarın etkisiyle gazın fabrika içerisine dolduğu iddia edildi. Gazdan etkilenen 26 işçi fenalaşınca olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçiler tedavi altına alındı. Durumu ağır olan bir işçinin ise Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Olayı duyan işçi yakınları hastane önüne gelerek bekleyişe geçti.

Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Serkan Korkmaz, olayın kireç ocağında proses gereği yapılan çalışma sırasında meydana geldiğini belirterek, "Her sene yapılan kireç ocağı çalışmasıydı. Proses gereği yapılan bir iş. Çıkan gaz normal bir durum. Sızıntı, patlama veya metan gazı gibi açıklamalar doğru değil. Ters rüzgarın etkisiyle gaz fabrika içerisine dolmuş. Gaz havadan ağır olduğu için aşağıya doğru inmiş. Fark edilinceye kadar bazı arkadaşlarımız etkilendi. Şu anda hastanede 26 arkadaşımız var, çoğu kontrol amaçlı getirildi. Bir arkadaşımızın durumu biraz ciddi, diğerlerinin genel durumu iyi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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