Turgutlu'dan Yurtdışına Taşıma Yapan Şoför Kaza Kurbanı Oldu

Turgutlu'dan Yurtdışına Taşıma Yapan Şoför Kaza Kurbanı Oldu
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki tır şoförü İsmail Gürelli, İtalya'da yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gürelli'nin cenazesinin Türkiye'ye getirileceği bildirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan ve Türkiye'den yurtdışına tır ile çeşitli ürünler taşıyan şoför İsmail Gürelli, kazada hayatını kaybetti.

İtalya'da, yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Turgutlulu şoför 30 yaşındaki İsmail Gürelli, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gürelli'nin cenazesinin birkaç gün içerisinde Türkiye'ye getirileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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