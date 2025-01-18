Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'süreç' mesajı!
İsrail'in ateşkesi onaylaması sonrası ABD basınından olay iddia

Trump'ın sert mesajı Netanyahu'yu harekete geçirmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Savaş ilanı' yanıtı

"Savaş ilanı" diyen Özgür Özel'e çok konuşulacak bir çağrı yaptı
İstismar ve boğulma sonucu öldüğü öne sürülen 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade

İnfial yaratan olayda 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade

Turgutlu'daki Tır Kazasında Yaralı Şoför Hayatını Kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen 4 tırın karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan tır şoförü Mustafa Kırlı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Tır kazasında ağır yaralanan şoför hayatını kaybetti

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün 4 tırın karıştığı trafik kazasında yaralanan iki kişiden biri olan tır sürücüsü tedavi gördüğü Turgutlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Turgutlu'da dün 4 tırın karıştığı kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 43 ACA 746 plakalı tırın sürücüsü 63 yaşındaki Mustafa Kırlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza

Kaza, Turgutlu ilçesi Alpaslan Türkeş Köprülü Kavşağı alt geçitte meydana geldi. Aynı yönde seyir halindeki 35 GC 3105, 43 ACA 746, 45 AIP 020 ve 45 YB 2323 plakalı tırlar alt geçitte çarpıştı. Kazada 35 GC 3105 ve 43 ACA 746 plakalı tırların sürücüleri İsmail Y. ile Mustafa Kırlı, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Mustafa Kırlı yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Turgutlu'daki Tır Kazasında Yaralı Şoför Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN TATLI - 3.Sayfa
img

Bir anda yere yığıldı! Süper Lig'de korkutan sakatlık
img

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
img

İşte Beşiktaş-Samsunspor maçının ilk 11'leri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Beşiktaş-Samsunspor maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Beşiktaş-Samsunspor maçının ilk 11'leri
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Kadir Ezildi, mezun olan nişanlısını hediyeye boğdu

Mezun olan nişanlısını hediyeye boğdu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.