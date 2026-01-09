Haberler

Turgutlu'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2025 yılında 100 şahıs tutuklandı

Turgutlu'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2025 yılında 100 şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 100 kişi tutuklandı. 515 olayda toplam 609 şüpheli yakalandı ve önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmaların bilançosu açıklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda ilçede 100 şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak veya Kullanmak" suçları kapsamında ilçe genelinde toplam 515 olay meydana geldi. Bu olaylarla bağlantılı olarak 609 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 100'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 33 şüpheli şahsın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Yıl boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 109 bin 575 adet sentetik ecza hap, 3 bin 673 adet ecstasy hap, 1 kilo 215 gram skunk maddesi, 484 gram esrar, 256 gram metamfetamin, 212 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 27 gram kokain, 14 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile 53 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildiği açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

Büyük operasyon geliyor! YPG'ye son uyarı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü

Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Türkiye'nin 'çay tiryakisi' şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı

Türkiye'nin çay tiryakisi şehri belli oldu! Karadeniz illerini solladı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var