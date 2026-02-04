Haberler

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosiklete çarpmamak için direksiyon kıran otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde önündeki motosiklete çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Turgutlu ilçesi Fırat Yılma Çakıroğlu Caddesi Turgutlu Meyve ve Sebze Hali önünde meydana geldi. İddiaya göre, önünde seyir halinde bulunan motosiklete çarpmamak için ani manevra yapan otomobil önce direğe çarptı ardından da kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan E.Ç. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra E.Ç.'yi Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

