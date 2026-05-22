Haberler

Turgutlu'da 7 gündür kayıp 13 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Turgutlu'da 7 gündür kayıp 13 yaşındaki kız çocuğu bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 15 Mayıs'tan bu yana kayıp olan 13 yaşındaki Y.Ş., polis ekiplerince Salihli'de bulundu. Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 15 Mayıs'tan bu yana kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki kız çocuğu, polis ekiplerince Salihli ilçesinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta Turgutlu'da ikametinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen ve ailesinin tüm çabalarına rağmen ulaşılamayan 13 yaşındaki Y.Ş. için yakınları durumu Turgutlu Polis Merkezi Amirliği'ne bildirdi. Küçük kızın bulunması için ailesi, bir televizyon programına katılarak yardım çağrısında bulundu. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde başlatılan tahkikat kapsamında, emniyet birimleri bölgede geniş çaplı bir arama çalışması yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde Y.Ş., Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk ile ilgili idari işlemler sürüyor. Kızlarına kavuşan aile ise büyük sevinç yaşadı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' itirazını reddetti

YSK, CHP'nin itirazını değerlendirdi! İşte toplantıdan çıkan sonuç
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e tansiyonu düşürecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekmek pişirirken elektrik akımına kapılan genç kız hayatını kaybetti

Mutfaktaki fırın ölüm saçtı! 18 yaşındaki Dilber'den kahreden haber
Norveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu Norveç Kralı V. Harald açıkladı

Milyonların beklediği haberi ülkenin kralı duyurdu
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Ses tellerindeki problem nedeniyle basının karşısına çıkmıyor

Nedeni belli oldu! Bu yüzden kameralar karşısına çıkmıyormuş
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu

Yerine gelecek hoca belli oldu
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu
Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki

Kampüste tansiyon yüksek! Kapılar kilitlendi, öğrenciler eyleme geçti