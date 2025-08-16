Turgutlu'da Kadın Esnaf Bıçakla Tehdit Edildi, Saldırgan Hastaneden Kaçtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kadın esnafı bıçakla tehdit eden alkollü şahıs esnafın yakınları tarafından darp edilerek hastaneye kaldırıldı. Daha sonra hastaneden kaçan saldırgan bir parkta intihar etmeye kalkınca polis ekipleri tarafından engellenerek gözaltına alındı.

Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. isimli şahıs Turan Mahallesi Baltacı Mahmut Caddesi üzerindeki kadın bir esnafı bıçakla tehdit etti. Alkollü olduğu öğrenilen M.P. esnafın yakınları tarafından darp edilerek hastaneye kaldırıldı.

Kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinden kaçan M.P. Irlamaz Vadisindeki yeşil alana gelerek elindeki bıçakla intihara teşebbüs etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin ikna çabalarına karşılık vermeyen M.P.'nin bir anlık dikkatsizliğini fırsata çeviren polis ekipleri M.P.'yi elinde bıçakla yakaladı.

M.P.'nin kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, şahsın işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi. - MANİSA