Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Turgutlu'da jandarma uygulamasında 41 araca cezai işlem uygulandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Turgutlu'da jandarma uygulamasında 41 araca cezai işlem uygulandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarmanın 13 Kasım'da düzenlediği Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması'nda 2 bin 416 kişi ve bin 46 araç kontrol edildi. Uygulamada 41 araca cezai işlem uygulanırken 11 araç trafikten men edildi, 48 iş yeri de denetlendi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması'nda 2 bin 416 kişi ve bin 46 araç kontrol edilirken, 41 araca cezai işlem uygulandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede huzur ve güvenin sağlanması amacıyla Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi.

13 Kasım günü 16.30-20.00 saatleri arasında düzenlenen uygulamada, asayiş ve trafik timlerinde görevli toplam 88 personel görev aldı.

Uygulama kapsamında 2 bin 416 şahıs ile bin 46 aracın sorgulandığı öğrenilirken, trafik denetimlerinde 41 araca cezai işlem uygulandığı ve 11 aracın trafikten men edildiği açıklandı. Ayrıca ilçedeki 48 iş yerinin de kontrol edildiği bildirildi

Jandarma ekiplerinin ilçe genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik denetimlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Genç doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler

Genç doktor Pelin'in şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler
Sakarya'da silahlı saldırı! Eski eşini ve yanındaki kişiyi bacaklarından vurdu

Sokak ortasında eski eşe kanlı saldırı! Peş peşe ateş edip kaçtı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acil hastayı götürürken yolu kaybetti, ambulansı bırakıp taksiyle evine döndü

Acil hastayı götürürken yolu kaybetti, ambulansı bırakıp taksiyle evine döndü
TFF'den Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama21

Kötü haberi TFF duyurdu
Berke Özer'den Fransa'ya karşı tarihi performans

O da olmasa! Yaptıklarıyla tüm dünyayı kendine hayran bıraktı
ABD'de uçuş kaosunun ardından Trump'tan 50 milyar dolarlık hamle

Kaos giderek büyüyor! Beklenen hamle geldi
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı24

15 bin liralık zam beklentisine darbe! Emekliye yeni formül
Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu

Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu
Millilerimiz '0' çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak

"0" çektik ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak