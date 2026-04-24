Turgutlu'da evini ateşe veren şahıs kalp krizinden hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kendi dairesini ateşe verdikten sonra kaçmaya çalışırken yakalanan şahıs, adliyeye sevk öncesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Turgutlu ilçesi Özyurt Mahallesi Şehit Ekrem Kaygısız Sokak'ta meydana geldi. Apartman içerisinde daha önce de elinde bıçakla yarı çıplak şekilde dolaştığı öne sürülen ve komşularının şikayetçi olduğu Barbaros Güleryüz iddiaya göre olay günü benzer hareketler sergiledikten sonra kendi dairesine girerek kapıyı kilitledi. Kısa süre sonra dairesini ateşe veren Güleryüz, ikametten çıkarak hızla uzaklaştı. Daireden yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınırken, apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanmak istendi. Öfkeli kalabalığın linç girişimini polis ekipleri engellerken, şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan Barbaros Güleryüz, adliyeye sevk edileceği esnada aniden fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Güleryüz'ün kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Güleryüz hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
