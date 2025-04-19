Turgutlu'da Eşini Öldüren Adam, Kızını Yaraladı: Olay Kamerada

Turgutlu'da dehşete düşüren olay kamerada: Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını yaraladı

Eşini öldüren adam polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren adam 8 yaşındaki kızını da yaraladı. Şahıs olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırmaya çalışınca polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 18 Nisan'ı 19 Nisan'a bağlayan gece saat 03.00 sıralarında Turan Mahallesi Baltacı Mahmut Yolunda meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu aldığı belirtilen Fırat Aslan eşi Şenaye Aslan ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Evden 8 yaşındaki kızı D.A. ile Turan Mahallesi Geyik sokak üzerinden kaçan eşi Şenaye Aslan'ı takip eden Fırat Aslan, Turan Mahallesi Baltacı Mahmut yolu üzerinde yakaladığı eşini çocuğunun yanında defalarca bıçakladı. Çocuğu D.A.'yı da bıçaklayan cani baba olay yerinden çıplak halde kaçmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Kaçmaya çalışan Fırat Aslan polisin tüm uyarılarına rağmen elindeki bıçakla ekiplere saldırı girişimde bulundu. Uyarı amacıyla önce havaya ateş eden polis ekipleri Fırat Aslan'ın saldırmaya devam etmesi üzerine bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Şenaye Aslan ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Şenaye Aslan hayatını kaybederken 8 yaşındaki kızı D.A.'nın tedavisine devam edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan yaşanan korkunç olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.