Turgutlu'da Çalıntı Motosiklet Ele Geçirildi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece devriyesine çıkan bekçiler, şüphe üzerine durdurdukları motosikletin çalıntı olduğunu belirleyerek polis ekiplerini olay yerine çağırdı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece devriyesine çıkan bekçiler, şüphe üzerine durdurdukları motosikletin çalıntı olduğunu belirledi.

Olay, Turan Mahallesi Keçeciler Sokak'ta meydana geldi. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, devriye esnasında dikkatlerini çeken bir motosikleti kontrol etti. Yapılan incelemede motosikletin plakasız olduğu ve çalıntı kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Bekçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Çalıntı motosiklet yediemin otoparkına çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
