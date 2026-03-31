Manisa'da dehşet gecesi: Boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini katletti

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden 3 kişiyi başlarından vurarak öldüren şahıs kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, Turgutlu ilçesi Kabaçınar Mahallesi'nde 31 Mart 2026 günü saat 04.04 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Coşkun isimli şüpheli, boşanma aşamasında olduğu eşi Sare Coşkun ile birlikte kayınpederi Musa G, kayınvalidesi Fadime G ve kayınbiraderi 13 yaşındaki Y.C.G.'yi başlarından ateşli silahla vurarak öldürdü. Silah sesleri üzerine yapılan ihbar sonrası olay yerine sevk edilen Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan şüpheli, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kan donduran olayla ilgili olarak Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, adli tahkikatın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili beklenen açıklama geldi
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi

CHP'li belediye başkanının sevgilisine ödediği para öyle böyle değil
Elleri kelepçeli halde polis aracından böyle firar etti

Film değil gerçek! Polis ülkenin her yerinde onu arıyor
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili beklenen açıklama geldi
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Nikah kıyacaklardı, hayatlarının şokunu yaşadılar

12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar

12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar