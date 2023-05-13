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Turgutlu'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Turgutlu'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde balkonda oyun oynarken dengesini kaybederek aşağı düşen 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde balkonda oyun oynarken dengesini kaybederek aşağı düşen 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi Sabır Sokak'ta meydana geldi. Evinin birinci katındaki balkonunda oyun oynarken dengesini kaybederek beton zemine kafa üstü düştüğü öğrenilen K.K. (6) ağır şekilde yaralandı. Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine gelen 112 ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan K.K. burada yapılan ilk tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili emniyet ekiplerince soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Turgutlu Manisa 3. Sayfa Haberler

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