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Turgut Özal'ın Koruma Polisi Ziya Ayaz Kozan'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Turgut Özal'ın Koruma Polisi Ziya Ayaz Kozan'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın koruma polisi, suikast girişiminde suikastçıyı vuran Ziya Ayaz, kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Kozan'da düzenlenen cenaze törenine çok sayıda katılım gerçekleşti.

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın koruma polisi olan ve uğradığı silahlı suikastta suikastçıyı vuran polis memuru Ziya Ayaz Kozan'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kozan'da yaşayan emekli polis memuru 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yakın koruması Ziya Ayaz kanser rahatsızlığı nedeni ile hayatını kaybetti. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a 1988 yılında silahlı saldırı gerçekleştiren şahsı iki yerinden vuran polis memuru Ziya Ayaz için Kozan Asri Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene 8. Cumhurbaşkanı Koruma Müdürü Musa Öztürk, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Cenazede konuşan Öztürk, Ziya Ayaz'ın bir kahraman olduğunu ifade ederek, "Maalesef bugün önemli bir evladımızı kaybettik. O sıradan bir polis değildi. Biz rahmetli Özal'ın Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde yaklaşık 15 yıl birlikte çalıştık. 18 Haziran 1988 yılında Özal'a bir suikast yapılmıştı. O suikastçıyı vuran bu aslan iki yerinden vurdu ve suikastçı öyle yakalandı. Onun bu hatırasını burada tazelemek benim görevim. Sıradan bir polis değildi adam gibi bir adamdı. Ruhu şad mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Polis memuru Ziya Ayaz'ın oğlu Serkan Ayaz büyük bir acı yaşadıklarını ifade etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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