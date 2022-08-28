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Bursa haberi: Tur otobüsü şarampole yuvarlandı, Bursa Valisi Canbolat olay yerinde açıklamalarda bulundu

3. Sayfa Haberleri

Bursa haberleri... Tur otobüsü şarampole yuvarlandı, Bursa Valisi Canbolat olay yerinde açıklamalarda bulundu Bursa Valisi Yakup Canbolat: "31 yaralı Bursa'daki devlet hastanelerine, 6 tanesi de Kütahya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tur otobüsü şarampole yuvarlandı, Bursa Valisi Canbolat olay yerinde açıklamalarda bulundu

Bursa Valisi Yakup Canbolat:

"31 yaralı Bursa'daki devlet hastanelerine, 6 tanesi de Kütahya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Maalesef ki 3 tane vatandaşımızı da kaybettik."

BURSA - Kütahya Tavşanlı'dan Bursa Mudanya'ya yola çıkan tur otobüsü Domaniç mevkisinde şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Ankara yolu Domaniç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kütahya Tavşanlı'dan Bursa'nın Mudanya ilçesine gezi için yola çıkan Kenan Yiğit idaresindeki 43 ACT 702 plakalı tur otobüsü Domaniç mevkiinde şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otobüs şoförü Kenan Yiğit ve 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, 37 yaralı ise ambulanslarla Kütahya ve Bursa'daki hastanelere sevk edildi. Ekipler kaza bölgesinde geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Olay yerine gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Üzücü bir olay yaşadık. Tavşanlı'dan Mudanya'ya gitmek üzere yola çıkan tur otobüsü sabah saatlerinde Domaniç yolu üzerinde şarampolden aşağı yuvarlandı. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi yaralandı. Yaralıların 31 tanesi Bursa'daki hastanelere, 6'sı ise Kütahya'daki hastanelere sevk edildi. Başımız sağ olsun. Kazanın neden olduğu, teknik inceleme sonucunda belli olacak. Şu an bu konuda bir şey söylemek doğru olmaz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Hastanesi Domaniç Kütahya Bursa 3. Sayfa Haberler

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