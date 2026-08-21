Manavgat'ta motosiklet ile tur minibüsü çarpıştı: 1 ağır yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Gündoğdu Mahallesi Turizm Caddesi ile 1022 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turizm Caddesi'nde seyir halindeki F.Ç idaresindeki 07 C 74812 plakalı tur minibüsü, 1022 Sokak'tan Turizm Caddesi'ne çıkan Ö.T idaresindeki 07 BCU 820 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Ö.T, ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı