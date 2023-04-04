Tüp değişimi esnasında korku dolu anlar kamerada

Adıyaman'da, tüp değişimi esnasında aniden parlayarak alev alan tüp korku dolu anlara neden oldu. Yaşanılan panik kameralara saniye saniye yansıdı.

Adıyaman Merkez Sümer Meydanı yakınlarında bulunan dönercide iş yeri çalışanları tarafından tüp değişimi yapılmak istenildi. Tüp değişimi esnasında tüpün üst kısmında ateşli ekmek sacındaki alevler tüpe sıçradı. Biranda parlayan tüp alev alarak yanarken iş yeri çalışanları bir anlık panikle kendilerini dışarıya attı. Saniyeler sonra iş yerine geri dönen çalışanlar gördükleri bezleri ıslatarak tüpü söndürmeye çalıştı. Bez kalmadığını anlayan bir çalışan üzerindeki tişörtü indirerek ıslatıp tüpün üzerine attı. Dökülen sular ve ıslak bezlere rağmen sönmeyen tüpe bu defa yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi. Ölen yada yaralanın olmadığı olay anları kameralara saniye saniye yansıdı.

O anları anlatan İş yeri çalışanı Yusuf Kaya, "Tüp değişimi yapıyorduk. Tüpün başlığını çıkartmamıza rağmen gaz durmadı. Yani biz başlığı söktük ama gaz çıkmaya devam ediyordu. Şurada gördüğünüz sac farklı bir tüpe bağlıydı onun ateşiyle beraber yangına sebep oldu. Yangın tüplerimizle söndürdük" diye konuştu. - ADIYAMAN