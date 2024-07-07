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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde otluk alanda yangın çıktı

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Mazgirt ilçesine bağlı Aşağıoyumca köyü Köseoğlu mezrasında gece saatlerinde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayılırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayılırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Mazgirt ilçesine bağlı Aşağıoyumca köyü Köseoğlu mezrasında gece saatlerinde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile yayılan yangına müdahale devam ediyor. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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