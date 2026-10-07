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Tunceli Nazımiye'de yağış nedeniyle yolu kapanan Geriş'teki engelliye ekipler ulaştı

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Tunceli Nazımiye'de yağış nedeniyle yolu kapanan Geriş'teki engelliye ekipler ulaştı
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Tunceli Nazımiye'ye bağlı Geriş köyünde yağışla yolu kapanan engelli vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri zorlu şartlara rağmen ulaşarak hastaya ilk müdahaleyi yaptı, hasta 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilip hastaneye sevk edildi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde yoğun yağış nedeniyle yolu kapanan Geriş köyündeki engelli vatandaşa ekipler ulaştı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Geriş köyünde yaşayan engelli vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım çağrısı yapıldı. Yoğun yağış nedeniyle köy yolunun kapanması üzerine bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Zorlu hava şartlarına rağmen bölgeye ulaşan ekipler, hastaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kontrolleri ve gerekli müdahaleleri yapılan hasta, daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla hasta, hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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