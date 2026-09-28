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Tunceli Mazgirt'te kırsal alandaki yangın rüzgarın etkisiyle genişledi

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Tunceli Mazgirt'te kırsal alandaki yangın rüzgarın etkisiyle genişledi
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Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Temürtaht köyü bölgesindeki kırsal alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale ediyor.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kırsal alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Temürtaht köyü bölgesindeki kırsal alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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