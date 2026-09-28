Tunceli Mazgirt'te kırsal alandaki yangın rüzgarın etkisiyle genişledi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kırsal alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Temürtaht köyü bölgesindeki kırsal alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı