Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel'in tutukluluğuna itirazı reddedildi

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum'da tutuklu bulunan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 21 Nisan tarihinde Erzurum'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sonel için bir üst mahkemeye yapılan tutukluluğa itirazın reddedildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı