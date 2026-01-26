Tunceli'deki silahlı saldırının şüphelisi Tokat'ta tutuklandı

Tunceli'de kar maskesiyle düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi Tokat'ta yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 20 Ocak günü Tunceli Merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kar maskesi takan bir şahıs, plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan inen kişilere silahla ateş açtı. Saldırı sırasında mermilerin bir araca isabet ettiği öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelinin B.A. (32) olduğu belirlenerek, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Aladun uygulama noktasında, içerisinde bulunduğu araçta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin ifadesinde, aralarında husumet bulunduğunu, karşı tarafın olayın yaşandığı günün sabahında kendilerine silahlı saldırıda bulunduğunu ve bu nedenle karşılık verdiğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TOKAT