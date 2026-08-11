Tunceli'de Vinç Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vincin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyü yakınlarında, Çemişgezek-Tunceli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç, uçuruma yuvarlandı. Kazada, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı