Tunceli'de uyuşturucu yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde evinin bahçesinde ve saksılarda uyuşturucu yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu kullanım ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerce yürütülen çalışmalarda, Kayırlı köyünde Z.G'ye ait evin bahçesinde arama yapıldı. Bahçeye ve saksılara ekili 105 kök kenevir, 2 kök skunk ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.