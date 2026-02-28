Haberler

Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen B.U.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda esrar, kokain ve 50 bin TL nakit para ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tunceli'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen B.U.K. isimli şahıs takibe alındı. Şüphelinin adresi ve kullandığı araçlarda yapılan aramalarda; bir miktar esrar ve kokain ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 50 bin TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, gençleri ve toplumu tehdit eden uyuşturucu madde ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit
Sanki Barcelona! Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı

Mustafa'nın "Nişanlım" dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit
Ali Babacan'dan İran'a saldırı uyarısı: Türkiye hazırlıklı olmalı

Babacan'dan ABD ve İsrail'e tepki, Türkiye'ye uyarı
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Güçlü silahlı kuvvetlerimiz saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir

Son açıklaması, savaşın hemen bitmeyeceğini gösteriyor