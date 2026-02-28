Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Tunceli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tunceli'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen B.U.K. isimli şahıs takibe alındı. Şüphelinin adresi ve kullandığı araçlarda yapılan aramalarda; bir miktar esrar ve kokain ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 50 bin TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, gençleri ve toplumu tehdit eden uyuşturucu madde ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı