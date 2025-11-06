Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: 205 Gram Metanfetamin Ele Geçirildi

Tunceli'de uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 bin içimlik 205 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Tunceli'nin merkez ilçesine bağlı Güleç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve çok fazla suç kaydı bulunan M.Ç. ve A.I., düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan adli aramada, dünyadaki en tehlikeli uyuşturucu maddelerden biri olarak bilinen 205 gram metanfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin günlük kullanım miktarına göre yaklaşık 3 bin içimlik olduğu öğrenildi. Şüphelilerden A.I., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TUNCELİ