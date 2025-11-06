Haberler

Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: 205 Gram Metanfetamin Ele Geçirildi

Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: 205 Gram Metanfetamin Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de gerçekleştirilen uyuşturucu ticareti operasyonunda, 3 bin içimlik 205 gram metanfetamin ele geçirildi. M.Ç. ve A.I. isimli şüpheliler yakalandı.

Tunceli'de uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 bin içimlik 205 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Tunceli'nin merkez ilçesine bağlı Güleç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve çok fazla suç kaydı bulunan M.Ç. ve A.I., düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan adli aramada, dünyadaki en tehlikeli uyuşturucu maddelerden biri olarak bilinen 205 gram metanfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin günlük kullanım miktarına göre yaklaşık 3 bin içimlik olduğu öğrenildi. Şüphelilerden A.I., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

Sokak ortasında dehşet! Yere yatırdı, araya giren kimse durduramadı
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizisinde büyük prodüksiyon hatası

Final öncesi skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.