Tunceli'de uyuşturucuyla mücadele: 1 tutuklama

Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede merkez Atatürk Mahallesi'ndeki bir kafede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli Ö.S.M., gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve kafede yapılan aramada; 138 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 adet suçta kullanılan cep telefonu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TUNCELİ