Haberler

Tunceli'de uyuşturucuyla mücadele: 1 tutuklama

Tunceli'de uyuşturucuyla mücadele: 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 138 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 cep telefonu ele geçirilerek 1 şüpheli tutuklandı.

Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede merkez Atatürk Mahallesi'ndeki bir kafede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli Ö.S.M., gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve kafede yapılan aramada; 138 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 adet suçta kullanılan cep telefonu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklıkla mücadele için yapay yağmur yağdıracak

O şehrimize yapay yağmur yağdırılacak
Danimarka: Trump'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız

Avrupa'dan Trump'a ilk tehdit geldi: Vurmaktan kaçınmayız