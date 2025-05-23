Tunceli'de Uçurumdan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Tunceli'de Uçurumdan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
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Tunceli'nin Çemçeli köyünde tarihi kaleye geziye giden 62 yaşındaki Ali T., dengesini kaybedip yaklaşık 200 metreden uçuruma düştü. Olay yerine ulaşan arama kurtarma ekipleri, dört saatlik çalışmanın ardından cenazeye ulaştı.

Tunceli merkeze bağlı Çemçeli köyünde tarihi kaleye geziye giden bir kişi, yaklaşık 200 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Tunceli merkeze bağlı Çemçeli köyü Örtülü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezrada bulunan kaleye çıkan 62 yaşındaki Ali T. bir anda dengesine kaybederek yaklaşık 200 metreden vadi tabanına düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, SAK, JAK, UMKE, 112 ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Son derece sarp olan alana inmek için halatlar yardımıyla istasyon kuran ekipler 4 saatlik bir çalışmanın ardından vatandaşın cenazesine ulaştı. Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden alınan cenaze, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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