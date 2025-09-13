Haberler

Tunceli'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Tunceli'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
Güncelleme:
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kaza, Tunceli-Erzincan karayolu Kangal köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 35 DD 1681 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada, 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu aracın düştüğü yere inen AFAD ve itfaiye ekipleri yaralıları, sedye ve merdiven yardımıyla karayoluna çıkardı. Yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı - TUNCELİ

