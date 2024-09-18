Tunceli'de Tüfeğine Mermi Doldururken Kendini Vuran Şahıs Ağır Yaralandı

Tüfeğine mermi doldururken kendini vurdu

TUNCELİ - Tunceli'de bir şahıs tüfeğine mermi doldurduğu sırada yanlışlık kendini vurarak yaraladı.

Olay, Ovacık ilçesine bağlı Aslıca Köyü Çığırcık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfeğine mermi dolduran M.Y.yanlışlıkla tüfeğin ateş alması sonucu karın bölgesinden yaralandı. Ağır yaralanan şahıs, ambulans helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.