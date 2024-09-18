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Tunceli'de Tüfeğine Mermi Doldururken Kendini Vuran Şahıs Ağır Yaralandı

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Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, tüfeğine mermi doldururken yanlışlıkla kendini vuran M.Y. ağır yaralandı. Yaralı, ambulans helikopter ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tüfeğine mermi doldururken kendini vurdu

TUNCELİ - Tunceli'de bir şahıs tüfeğine mermi doldurduğu sırada yanlışlık kendini vurarak yaraladı.

Olay, Ovacık ilçesine bağlı Aslıca Köyü Çığırcık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfeğine mermi dolduran M.Y.yanlışlıkla tüfeğin ateş alması sonucu karın bölgesinden yaralandı. Ağır yaralanan şahıs, ambulans helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tunceli'de Tüfeğine Mermi Doldururken Kendini Vuran Şahıs Ağır Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - 3.Sayfa

Helikopter Güvenlik Tunceli 3-sayfa Sağlık Ovacık

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