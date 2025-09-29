Haberler

Tunceli'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Güncelleme:
Tunceli Merkez'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Ovacık yolundan gelen otomobil, ara yoldan çıkan bir araçla çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tunceli Merkeze bağlı Miskişah Piknik Alanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ovacık yolundan gelen 06 AV 6878 plakalı otomobil, ara yoldan çıkan plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye personeli sevk edildi. Kaza sırasında araçta sıkışan 4 vatandaş, AFAD ve itfaiye personeli tarafından kurtarılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
