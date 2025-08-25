Tunceli'de Tırıvırı Ağ ile Balık Tutmaya Ceza

Tunceli'de yasak olan tırıvırı ağ ile balık tutmaya çalışan 5 kişiye ceza kesildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede son 2 gün içerisinde Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yapılan doğa koruma ve kontrol faaliyetlerinde 5 kişiye tırıvırı ağ ile balık tutmaktan 1380 Sayılı 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten idari yaptırım uygulandığı bildirildi. - TUNCELİ