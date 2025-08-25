Tunceli'de Tırıvırı Ağ ile Balık Tutmaya Ceza
Tunceli'de yasak olan tırıvırı ağ ile balık tutmaya çalışan 5 kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü tarafından ceza kesildi. Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki denetimlerde 1380 Sayılı 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet edenlere idari yaptırım uygulandı.
Tunceli'de yasak olan tırıvırı ağ ile balık tutmaya çalışan 5 kişiye ceza kesildi.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede son 2 gün içerisinde Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yapılan doğa koruma ve kontrol faaliyetlerinde 5 kişiye tırıvırı ağ ile balık tutmaktan 1380 Sayılı 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten idari yaptırım uygulandığı bildirildi. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa