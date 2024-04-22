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Tunceli'de Şüpheli Çanta Paniği

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Tunceli merkezinde kaldırımda bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi boşaltarak, çantanın içindeki giysileri inceledi. Çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes alırken, çantanın sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Tunceli'de kaldırımın üzerinde bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

Olay, Tunceli merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Kaldırımda şüpheli bir çanta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi boşaltarak, yaya ve araç trafiğine kapattı. Bomba imha ekiplerinin de sevk edildiği bölgede çanta yakından incelendi. Yapılan incelemede çantanın içinde giysiler olduğu belirlendi. Çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes alırken, çantanın sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tunceli Merkez Tunceli Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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