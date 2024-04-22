Tunceli'de Şüpheli Çanta Paniği

Tunceli'de kaldırımın üzerinde bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

Olay, Tunceli merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Kaldırımda şüpheli bir çanta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi boşaltarak, yaya ve araç trafiğine kapattı. Bomba imha ekiplerinin de sevk edildiği bölgede çanta yakından incelendi. Yapılan incelemede çantanın içinde giysiler olduğu belirlendi. Çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes alırken, çantanın sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - TUNCELİ