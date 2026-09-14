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Tunceli’de "Sokaklar Güvende" operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Tunceli’de 'Sokaklar Güvende' operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
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Tunceli’de yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele kapsamında düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Tunceli'de yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele kapsamında düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başladığı 14 Eylül 2026 tarihinde, yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele amacıyla ülke genelinde operasyonlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda kentte faaliyet gösterdiği değerlendirilen C.S. liderliğindeki suç örgütüne yönelik "Sokaklar Güvende" operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin cep telefonlarına el konuldu. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirilirken yetkililer, sokakların suç örgütlerine bırakılmayacağını, çocukların ve gençlerin suç örgütlerince kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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