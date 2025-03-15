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Tunceli'de Sınavda Kopya Düzeni Ortaya Çıktı: İki Kişi Gözaltına Alındı

Tunceli'de Sınavda Kopya Düzeni Ortaya Çıktı: İki Kişi Gözaltına Alındı
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Tunceli'de sürücü belgesi sınavında jandarma tarafından ele geçirilen kopya düzeneği büyük yankı uyandırdı. İki kişi gözaltına alındı.

Tunceli'de, sürücü belgesi sınavında akıllara durgunluk veren kopya düzeneği jandarma tarafından ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sınav yolsuzluğunu deşifre etti. 14 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen MTSK E-Sınav/Sürücü Belgesi sınavında, elektronik kopya düzeneğiyle sınava girmeye çalışan bir şahıs jandarma tarafından tespit edildi. Şahsın üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırına gizlenmiş vaziyette cep telefonu ve kulak içine yerleştirilmiş mikro ses aktarma cihazı ele geçirildi. Ancak olay bununla da sınırlı kalmadı. Jandarma ekipleri, sınav dışındaki bir noktadan bilgi aktarımı yapan ikinci bir şahsı da takibe aldı. Araç içinde yakalanan bu kişinin, kopya sisteminin dış bağlantısını sağladığı tespit edildi. Araçta yapılan aramada, sınav sorularının cevaplarını iletmeye yarayan bir cihaz bulundu.

Olayla ilgili olarak 2 şahıs yakalanarak haklarında adli işlemlere başlandı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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