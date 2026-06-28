Dere kenarında mahsur kalan kardeşlerin yardımına jandarma yetişti

Tunceli'de dere kenarına mantar toplamak için giden ve suların yükselmesiyle mahsur kalan 3 kardeş, jandarma ekipleri tarafından 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Olay, Tunceli'nin Gökçek Köyü kırsalında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mantar toplamak için dere kenarına giden Süleyman K., Filiz K. ve Mustafa K.,'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye arama ve kurtarma çalışması yapmak için 2 asayiş ve 2 komando timi sevk edildi. Gece boyunca ekipler tarafından yapılan aramalarda mahsur kalan vatandaşlar Kutu Deresi bölgesinde tarafından bulundu. Su seviyesinin yükselmesinden dolayı mahsur kalan vatandaşlar, Arama Kurtarma Timleri tarafından kurulan halat sistemiyle 3 saatlik çalışmanın ardından bulundukları bölgeden kurtarıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı