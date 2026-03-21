Ağıldan kaçan küçükbaş hayvanları kurtlar parçaladı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, ağıldan kaçan 7 küçükbaş hayvandan 5'i kurtların saldırısı sonucu telef oldu. Olay sonrası kayıp 2 hayvanın aranmasına devam ediliyor.

Olay, Pertek ilçesine bağlı Günboğazı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serdar Durmuş'a ait ağıldan koyun ve keçilerden oluşan 7 küçükbaş hayvan kaçtı. Sabah saatlerinde ağıla giden Durmuş, hayvanlarının eksik olduğunu fark ederek durumu köydeki vatandaşlara bildirdi. Vatandaşlarla birlikte kırsal alanda yapılan aramalarda 5 küçükbaş hayvanın kurt saldırısı sonucu telef olduğu tespit edildi. Kayıp olan 2 küçükbaş hayvanı arama çalışmaları sürüyor. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
