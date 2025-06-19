Tunceli'de Kentsel Dönüşüm Alanındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Tunceli'de Kentsel Dönüşüm Alanındaki Yangın Kontrol Altına Alındı
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Tunceli merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler yangın söndürme ile soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tunceli'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Binanın boş olması olası bir faciayı önledi.

Yangın, Tunceli merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın çatı katındaki yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler yangını söndürürken soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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