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Tunceli'de Kaza: 3 Yaralı

Tunceli'de Kaza: 3 Yaralı
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Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıktı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Nazimiye ilçesi Sarıyayla ve Yayıkağıl köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 AAJ 656 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan 3 kişi, ekiplerin yardımı ile kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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