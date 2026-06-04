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Üzerine beton blok düşen işçi hayatını kaybetti

Üzerine beton blok düşen işçi hayatını kaybetti
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Tunceli'de yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 56 yaşındaki Zülfü Uygur'un üzerine beton blok düştü. Ağır yaralanan işçi, hastanede hayatını kaybetti.

Tunceli'de üzerine beton blok düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Olay, Tunceli merkez Esentepe Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşatta çalışan 56 yaşındaki Zülfü Uygur'un üzerine beton blok düştü. Ağır yaralanan şahıs, arkadaşları tarafından bloğun altından çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uygur, ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Uygur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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